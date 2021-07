Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nde Türk Sanat Müziği Rüzgarı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Kale Konserleri’nin ikincisi, bayramın son gününde büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla ücretsiz halk konserlerinin ikincisinde; Perihan Sözen ve Yıldızlar Korosu eşliğinde Zekai Tunca ve Baha Boduroğlu sahne aldı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde, müzikseverlere Türk Sanat Müziği ziyafeti verildi.

Bodrum Kalesi’nin restore edildikten sonra konserlere açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi olarak her türlü sanatsal etkinliğin yanında olduklarını ifade etti. Tutkun, ‘’Bodrum Belediyesi’nin talebi olan sekiz konserin gerçekleştirilmesi için bizlere her türlü desteği veren Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bodrum sanatın, sevginin, hoşgörünün başkentidir. Bizler bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda her türlü projeye ve teklife açığız. Başkanımız Ahmet Aras’ın bizlere bu yönde talimatı oldu.’’ dedi.

Pandemi kurallarına da dikkat çeken Hüseyin Tutkun, konser sonunda sanatçılara çiçek ve amfora takdim etti.

BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ PROGRAMI:

'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nin ikinci etabında ise; 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Sakiler Grubu, 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı Ferhat Göçer, 31 Ağustos 2021 Salı akşamı “Cennetten Çiçek mi Topluyorum?” şarkısı ile ünlü Zehra, 2 Eylül 2021 Perşembe akşamı Serdar Ortaç, 3 Eylül Cuma akşamı ise “Kardeşim Helikopter” repliği ile ünlü Uzi sahne alacak.

Programlar öncesinde yerel müzisyenlerin de sahne alacağı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri, sponsorlar eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek. Konserler saat 21.00'da başlayacak.