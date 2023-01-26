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Bodrum Belediyesi mandalina alımına devam ediyor

Bodrum Belediyesi mandalina alımına devam ediyor
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Bodrum Belediyesi, uyguladığı tarımsal kalkınma politikaları kapsamında yerel mandalina üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın alma projesini hayata geçirdi.

Bodrum Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) iş birliğinde üreticilerin mandalinalarını toplayıp satın alıyor. Belediye, uygulama ile hem Bodrum mandalinasına sahip çıkmayı hem de bahçesi olan üreticinin ürünlerinin kalite kaybı yaşamadan değerlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamada, belediyeye başvuruda bulunan üreticilerin mandalinaları, belediye ekiplerince kalitesini kaybetmeden raf ömrü göze alınarak belirli bir plan çerçevesinde toplanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, üreticinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtirken Bodrum Belediyesi olarak mandalinanın bahçelerde çürümesine izin vermeyeceklerini ve Bodrum’un simgesi olan bu ürünün değerinin koruması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.


Ürün toplanması konusunda 0 (530) 232 15 64 ve 0 (530) 232 14 51 numaralarından yetkililere ulaşılabilir.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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