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Bodrum Belediyesi o iddiaları yalanladı

Bodrum Belediyesi o iddiaları yalanladı
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Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi’inde düğün ve çeşitli etkinlikler için halkın kullanımına açık olan salonla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Bahse konu bina, Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Ayı boyunca kullanılmak üzere belediyemizden talep edilmiştir. Kendilerine, Ramazan Ayı içerisinde, haftada bir gün iftar programı düzenlemeleri için onay verilmiştir.

Yapılan resmi yazışmalara rağmen Ramazan Ayı sonunda, ilgili siyasi parti tarafından bina boşaltılmamıştır. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ahmet Aras, MHP Borum İlçe Başkanı Tayyar Şafak’ı arayarak, hüküm ve tasarrufu Bodrum Belediyesi’ne ait olan binanın boşaltılmasını kendisine iletmiştir. Ancak yapılan tüm görüşmelere rağmen binanın boşaltılmaması üzerine konu ile ilgili olarak hem MHP Bodrum İlçe Başkanlığı’na hem de Bodrum Kaymakamlığı’na yazı yazılarak binanın bir an önce boşaltılması talep edilmiştir.  

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilgili partinin üst yönetimi ile de iletişime geçerek amacı ve süresi dışında kullanılmak istenen salonun terk edilmesi konusunu iletmiştir.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan çok amaçlı salon, kimseye peşkeş çekilmemiştir, izin verilmemiştir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                  

Bodrum Belediye Başkanlığı 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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