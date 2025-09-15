Bodrum Belediyesi Okullara Destek Vermeye Devam Ediyor

  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi, her eğitim-öğretim yılı öncesinde olduğu gibi bu yıl da okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarda, ihtiyaç duyulan okullarda fiziki iyileştirmelerin yanı sıra genel temizlik, peyzaj düzenlemesi ve budama çalışmaları da yapılıyor.

35 Okulda Bakım, Onarım ve Yenileme

Yürütülen çalışmalar kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu ekiplerince, 35 okulda bakım, onarım, tamirat ve yenileme çalışmaları yapılırken; ihtiyaç duyulan okullar için dolap, bank ve piknik masası imalatı ile boyama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Okullarda Peyzaj ve Temizlik Çalışmaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 24 okulda budama ve ot temizliği ile peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 13 okulun bahçesinde ve okul çevresinde kapsamlı temizlik yapıldı. Bunların yanında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlkokulu’nda yıkılan bahçe duvarını yeniden inşa etti.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalara ek olarak Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri de ihtiyaç duyulan okullara su takviyesinde bulunuyor.

Sıfır Atık Eğitimleri Verilecek

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde görevli çevre mühendisleri tarafından ilk ve ortaokullarda sıfır atık eğitimleri verilecek. Okul müdürleriyle yapılan görüşmeler sonucunda planlanan eğitimler, ekim ayında başlayacak.

Ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen farklı branşlardaki eğitimler de devam edecek.

Zabıta Ekiplerinden Kantin Denetimi

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirmeye başladı. Ekipler, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, fiyat tarife listesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol ediyor.

Burs Başvuruları 19 Eylül’de Sona Eriyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Bodrum sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin başarılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı burs başvuruları da devam ediyor.

Bu kapsamda; ilkokul öğrencilerine 5.000 TL, ortaokul öğrencilerine 6.000 TL ve lise öğrencilerine 7.000 TL tutarında burs verilecek.

Başvurular, 19 Eylül Cuma gününe kadar gerekli belgelerle birlikte Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne (Konacık Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi No:10) yapılabilecek. Detaylı bilgi için 444 00 48 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletişime geçilebilir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrıca, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi 950 ilkokul, 350 ortaokul ve 200 lise öğrencisine kırtasiye yardımında bulundu.

