Bodrum Belediyesi, okullardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulların eğitim ortamlarını iyileştirmek amacıyla bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli alanlarda eğitim görmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri, okulların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili şekilde karşılamak için geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Bu kapsamda okul girişlerindeki çit ve korkuluklar boyanıyor, ihtiyaç duyulan alanlara yeni korkuluk demirleri yapılarak montajı gerçekleştiriliyor. Ayrıca çatı tamiratı ve gerekli yalıtım işlemleri yapılırken, eski banklar yenileniyor ve onarılıyor.

Sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi, kapı ve pencerelerin bakım ve onarımları, okul bahçelerinde çalı, ot ve benzeri atıkların temizlenmesi ile çevre düzenlemesi de çalışmalar arasında yer alıyor. Okul içinde ihtiyaç duyulan eşyaların taşınması ve yerleşim desteği sağlanırken, basit marangozluk işleri, dolap, raf, pano gibi ekipmanların tamiri veya montajı da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Elektrik tesisatında küçük çaplı tamirat ve yenileme işlemleri ile oyun alanlarının boyanması ve küçük tadilatlarının yapılması da belediye ekiplerinin yürüttüğü diğer çalışmalar arasında bulunuyor.

Belediye yetkilileri, eğitim kurumlarına sağladıkları bu desteklerle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.