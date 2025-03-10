  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi personeline yangın eğitimi

Bodrum Belediyesi personeline yangın eğitimi

Bodrum Belediyesi personeline yangın eğitimi
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında ''Yangına İlk Müdahale Eğitimi'' gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi tarafından eğitim çalışmaları belirli periyodlarla devam ederken son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonunda verilen eğitimde yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgiler verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe’de ise yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımı ile ilgili tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında ''Yangına İlk Müdahale Eğitimi'' gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten Yurtışığı, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti.

Bodrum Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında ''Yangına İlk Müdahale Eğitimi'' gerçekleştirdi.

 

 

 

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi! İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi! Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! 12 Türk sporcuya doping cezası 12 Türk sporcuya doping cezası Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı
2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi belli oldu 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi belli oldu Yine, yeniden zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir zam daha geldi Yine, yeniden zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir zam daha geldi Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Türkiye'de en çok işçi aranan meslek grupları belli oldu Türkiye'de en çok işçi aranan meslek grupları belli oldu Heyelanın metrelerce sürüklediği 2 katlı evin son halini görenler inanamadı Heyelanın metrelerce sürüklediği 2 katlı evin son halini görenler inanamadı Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Tam bin 100 yıl önce Antalya açıklarında batan Gazze batığından çıkanlar şoke etti Tam bin 100 yıl önce Antalya açıklarında batan Gazze batığından çıkanlar şoke etti