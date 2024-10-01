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Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri her yerde

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri her yerde
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Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, kent genelinde vatandaşlarla iletişim kurarak talep, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere aktarıyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, kent yaşayanlarından gelen talep ve önerileri yerinde değerlendirerek Bodrum genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde Saha Çözüm ekibi, bin 100 talep ve şikâyeti ilgili müdürlüklere ileterek takibini sağladı.  

2 bin 552 Vatandaş ile Görüşüldü

Saha Çözüm ekipleri tarafından 56 mahalle genelinde saha çalışmaları yapılırken hane yaşayanları, esnaflar ve 80 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere bir ayda 2 bin 552 görüşme sağlandı. Ekipler, görüşmelerde alınan talep, öneri ve şikayetleri ilgili müdürlükler ile paylaştı.

Hoş Geldin Bebek Projesi

"Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebek sahibi aileler ziyaret edilerek bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri veriliyor. Son olarak 36 bebek evlerinde ziyaret edildi. Projeyle ailelerin mutluluklarına ortak olunurken bütçelerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Halkla İlişkiler Bürosu Faaliyetleri

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Engelsiz İletişim Masasına gelen 7 özel gereksinimli bireyin talepleri ilgili birimlere yönlendirilirken Çözüm Masasına başvuran 312 vatandaşın talepleri alınarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Gazi ve Şehit Yakını Bürosuna gelen 12 gazi ve 2 şehit ailesinin talepleri de ilgili birimlere yönlendirildi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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