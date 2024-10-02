Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açtı

Tiyatronun büyülü dünyasını seyirciyle buluşturan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları “Neşeli Gazino” oyunuyla perdelerini açtı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Ekim Salı günü Nurol Kültür Merkezinde sahnelenen Neşeli Gazino ile yeni sezona “merhaba” dedi. Komedi ve müziğin bir araya geldiği gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Metin Zakoğlu ve ekibi tarafından seslendirilen şarkılara tüm katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu tarafından sahnelenen oyuna Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Meclis Üyesi Ali Diken, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Güldüren, eğlendiren ve düşündüren tek kişilik oyunun sonunda vatandaşlar beğenisini alkışlarla ifade etti.

Bodrum’da Tiyatrolu Günler

Bodrum’da tiyatrolu günler, 2 Ekim Çarşamba günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde sahnelenecek olan “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla devam edecek. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört farklı oyunu belirli program çerçevesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Oyun programına www.bodrum.bel.tr/ tiyatro_program adresinden ulaşılabilir.