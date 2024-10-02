  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açtı
Güncelleme:

Tiyatronun büyülü dünyasını seyirciyle buluşturan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları “Neşeli Gazino” oyunuyla perdelerini açtı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Ekim Salı günü Nurol Kültür Merkezinde sahnelenen Neşeli Gazino ile yeni sezona “merhaba” dedi. Komedi ve müziğin bir araya geldiği gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Metin Zakoğlu ve ekibi tarafından seslendirilen şarkılara tüm katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu tarafından sahnelenen oyuna Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Meclis Üyesi Ali Diken, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Güldüren, eğlendiren ve düşündüren tek kişilik oyunun sonunda vatandaşlar beğenisini alkışlarla ifade etti.

Bodrum’da Tiyatrolu Günler

Bodrum’da tiyatrolu günler, 2 Ekim Çarşamba günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde sahnelenecek olan “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla devam edecek. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört farklı oyunu belirli program çerçevesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Oyun programına www.bodrum.bel.tr/ tiyatro_program adresinden ulaşılabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu da Türkiye'nin el yapımı güneş enerjili motosikleti Bu da Türkiye'nin el yapımı güneş enerjili motosikleti Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Yok böyle bir vurgun: Alışveriş kartı dağıtıp binlerce kişiye banka hesabı açtılar Yok böyle bir vurgun: Alışveriş kartı dağıtıp binlerce kişiye banka hesabı açtılar IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor
Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var