Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Oyunuyla Beğeni Topladı

Ekim ayında ikisi yeni olmak üzere toplam üç oyunla perdelerini açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Cambazın Cenazesi oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

24 Ekim Cuma akşamı prömiyeri yapılan oyuna Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Candan Topdemir, belediye birim müdürleri, sanat dünyasından önemli isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süpervizörlüğünü Tarık Papuççuoğlu’nun yaptığı, Firuze Engin’in yazdığı, Cansın Türkdoğan’ın yönettiği ve Oğulcan Çelik ile Sertaç Aydın’ın rol aldığı tek perdelik güldürü, geleneksel tiyatrodan ilham alınarak günümüze uygun olacak şekilde sahnelendi. Güncel mesajlar, taşlamalar ve eleştiriler ışığında sahnelenen bu eğlenceli yapım, izleyiciler tarafından beğeni ile takip edildi.

Oyunun sonunda Cansın Türkdoğan, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere en başından beri kendilerine destek veren Bodrum Belediyesine teşekkür etti.

“Bir Film Yıldızının Dilemması” Oyununa Davet

31 Ekim Cuma akşamı, Peter Quilter’ın yazdığı, Ziba Türk Ateş’in yönettiği, Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik ve Cansın Türkdoğan’ın rol aldığı “Bir Film Yıldızının Dilemması” adlı oyun prömiyer yapacak.

Ünlü bir Hollywood yıldızının hayatı üzerinden insanların bulundukları konumu korumak için ne kadar ileri gidebileceklerini inceleyen bu enerjik, modern ve eğlenceli yapım, sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda tüm sanatseverleri salonları doldurmaya ve sanatla buluşmaya davet ediyor.

