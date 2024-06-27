Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na 3 ödül

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödül Töreninden üç ödülle döndü.

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri, İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Ödüller, 2023-2024 sezonunda 300'den fazla oyun izleyen jüri tarafından belirlendi. Törende usta oyuncu Göksel Kortay, Rutkay Aziz, Zuhal Olcay ve Engin Günaydın gibi isimler de ödül aldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2023/2024 sezonunda oynadığı Sihirli Gemi Çocuk Oyunu ve Hadi Öldürsene Canikom oyunları, Yeni Tiyatro Dergisi jürisi tarafından, Nurol Kültür Merkezinde izlenmişti. Yüzlerce oyunu izleyen jüri, her iki oyunla ilgili şu kategorilerde ödüller verdi:

En İyi Komedi Performans (Kadın)

Ziba Türk Ateş & Cansın Türkdoğan (Hadi Öldürsene Canikom) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

En İyi Çocuk Oyunu

Ezgi Deniz Alpan & Sertaç Aydın (Sihirli Gemi) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Ustalarla Aynı Sahneyi Paylaştılar

Ödüllerini alırken Cansın Türkdoğan ve Ziba Türk Ateş, bu kadar usta oyuncuların ödül aldığı sahnede olmaktan duydukları gururu ifade ederek, jüriye teşekkürlerini ilettiler. Aziz Nesin’in Hadi Öldürsene Canikom adlı oyununun yönetmenliğini, BBŞT’nin oyuncularından Oğulcan Çelik yapmıştı.

Ezgi Alpan’ın kaleme aldığı Sihirli Gemi çocuk oyununu ise yine BBŞT’nin oyuncularından Sertaç Aydın yönetmişti. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencilerinin de oynadığı Sihirli Gemi ekibi de törene katılarak heyecanı yaşadılar.

Sertaç Aydın ödülünü alırken bu başarının tüm ekibe ait olduğunu ifade ederek ilk yönetmenlik yaptığı oyunla ödül almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Bu ödüller gerçekten çok özeldir”

Bu yıl Onur Ödülü’nü alanlardan biri olan 85 yaşındaki usta oyuncu Göksel Kortay, ömrünün sonuna kadar sahnede olmak istediğini belirterek, "Bu ödüller gerçekten çok özeldir. Bizleri heyecanlandırır, heveslendirir, daha iyi yerlere gitmek, başka başarılara yol açmak için bizleri motive eder. Bu ödülümü çok büyük bir heyecanla alıyorum. Bu sene sanat yaşamımda 60. yıl. Onun için bu ödül bana çok iyi geldi." dedi.

Jüri başkanlığını Dr. Erbil Göktaş, genel koordinatörlüğünü ise Mustafa İri'nin üstlendiği ödüller için, Prof. Dr. Erhan Tuna, Prof. Dr. Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan, 2023-2024 sezonunda 300'den fazla oyun izlemişti.

Törenin açılışında konuşan Erbil Göktaş, Yeni Tiyatro Dergisi'nin 18 yıldır yayın hayatına devam ettiğini belirterek, yakın zamanda da Yeni Sinema Dergisi'ni çıkaracaklarını söyledi.

Hadi Öldürsene Canikom

Yazan: Aziz Nesin, Yöneten: Oğulcan Çelik ,Oynayanlar: Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş, Sertaç Aydın

Yönetmen Yardımcısı: Mihriban Er, Dekor: Hakan Dündar, Kostüm: Özge Şenol

Işık: Çoşkun Yel, Ses: Murat Uzun, Dış Ses: Orhan Özpişirici, Dekor Boyama: Nihat Çelik,

Grafik Tasarım: Serkan Aktü, Sahne Amiri: Mustafa Kalaycıoğlu

Oyun Sponsorları: Allkaria.com, Gaya Social, Ece Kuru Temizleme

SİHİRLİ GEMİ:

Yazan: Ezgi Deniz Alpan, Yöneten: Sertaç Aydın

Oynayanlar: Mehmet Akif Yaşar/Ecem Zaralıoğlu/Ziba Türk Ateş /Burçe Özer/Simay Su Güleç/Veli Koçak

Yönetmen Yardımcısı: Ziba Türk Ateş,Reji Asistanı: İpek Aydın, Dekor: Hüseyin Akşen/Kader Aktü

Işık: Mustafa Kalaycıoğlu, Kostüm Tasarım: Burcu Şamlı/Uygulayıcı: Tarihi Kostüm Evi

Müzik: Selin Sağol Sade, Koreograf: Mutlu Akgün Gökalp, Efekt: Murat Uzun, Sahne Ressamı ve Afiş Tasarım: Kader Aktü