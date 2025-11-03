Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Dünya Prömiyeri

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bir Film Yıldızının Dilemması” adlı oyunla dünya prömiyerini gerçekleştirdi. 31 Ekim Cuma günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından ilgi ile takip edildi.

Peter Quilter’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun Türkçeye çevirdiği, Ziba Türk Ateş’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda Oğulcan Çelik, Cansın Türkdoğan ve Sertaç Aydın rol aldı. Dramaturgluğunu Seda Tansuker’in üstlendiği oyunun ışık tasarımı Coşkun Yel, ses tasarımı Hüseyin Durmaz, kostüm tasarımı ise Cansın Türkdoğan tarafından hazırlandı.

Hollywood’un ışıltılı dünyasının arkasındaki ikilemleri ve bir film yıldızının içsel çatışmalarını konu alan “Bir Film Yıldızının Dilemması”, izleyicileri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

Oyunun sonunda Şehir Tiyatrosu oyuncusu Cansın Türkdoğan, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere kendilerine destek veren Bodrum Belediyesine teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda da farklı türlerdeki oyunlarla tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Yeni sezon oyunları ile ilgili bilgi almak isteyenler https://www.bodrum.bel.tr/ tiyatro_program adresini ziyaret edebilir.