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Bodrum Belediyesi Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Çalışma ekibi, okullarda düzenlediği sıfır atık eğitimlerine devam ediyor.

Sıfır Atık Çalışma ekibi son olarak Berhan Taha Bakır Anaokulu 5 yaş grubu öğrencileriyle bir araya geldi. Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu tarafından 50 öğrenciye verilen eğitimde; atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri vurgulanarak her atığın çöp olmadığı ve geri dönüşüm kavramı üzerinde duruldu. Atık yönetiminde öncelikli olarak daha az tüketim vurgulandı. Ayrıca, sıfır atık uygulamaları ve Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında da bilgiler verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere çevre temalı boyama kitapları, kalem, çevre rozeti, kitap ayracı, sticker hediye edildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Çalışma ekibinin eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam edecek.

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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