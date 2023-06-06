  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi sokak hayvanları için çalışmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi sokak hayvanları için çalışmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi sokak hayvanları için çalışmaya devam ediyor
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları ile ilgili çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarının davranışlarını anlamak ve onlara karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı eğitim, Ortakent Doktor Mümtaz Ataman İlkokulu’ndan 9-10 yaş aralığındaki 130 öğrenciyle gerçekleşti.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, okul bahçesinde bulunan küçük sokak hayvanlarının da sağlık taraması ve bakımları yapıldı. Eğitimlerin yarımada genelindeki okullarda  devam edeceği öğrenildi

Sokak Hayvanlarının Kontrolleri Gerçekleştiriliyor

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin tarama ve aşı işlemleri de bir yandan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Mumcular’da belediye meydanında sokak hayvanlarının iç-dış parazit aşısı, çip takımı ve kuduz aşısı işlemleri yapıldı. Diğer sokak hayvanlarının da genel muayeneleri yapılarak tekrar yaşadıkları ortama bırakılmaları sağlandı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da çalışmaları yerinde takip etti.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigaraya peş peşe zam! En ucuz sigaranın fiyatı 36.5 TL'ye yükseldi
Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı! Yeni düzenleme yolda
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Sürpriz iddia: DEVA ve Gelecek Partisi birleşiyor
Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti rekor kırdı
Bu yoldan geçenler fotoğraf çektirmeden gitmiyor
Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü
En çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu! İstanbul da listede
Apple'dan bir zam daha! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu
Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı