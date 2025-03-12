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Bodrum Belediyesi tarımsal üretim alanlarını iyileştiriyor

Bodrum Belediyesi tarımsal üretim alanlarını iyileştiriyor
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Bodrum Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı ile Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Bahçeyaka Fide Üretim Serasında fide üretim çalışmalarına tekrar başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeyaka Fide Üretim Serasındaki yenileme çalışmaları ardından fide üretimi tüm hızıyla sürüyor.

Sera zemininde kış aylarında alttan su yükselmesi sonucu, bitki hastalıkları ile mücadele konusunda zorluklar yaşanması, mevcut zeminin fide üretim standartları için uygunluk sağlamaması üzerine iş gücünden tasarruf etmek için çalışma yapıldı. Yenileme çalışmasında bitki hastalıkları ile daha stabil mücadele edebilmek, fide üretiminde daha fazla otomasyondan yararlanabilmek için zeminde ve dış cephesinde iyileştirmelerde bulunuldu.

Üretim kapasitesini artıracak yatırımlara ağırlık veren Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, fide üretim serasında tohum ekimi yöntemiyle sebze fideleri üreterek üretici desteklerine devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek, yerel üreticilerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“Belediye olarak çiftçilerimize eğitim ve kaynak sağlamak için etkin projeler geliştirmeyi, tarımsal çeşitliliği artırmayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz, kentimizdeki tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmektir. Bu nedenle de tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik yenileme çalışmaları yapıyor ve tohumlarımızın fideye dönüşümünü sağlayarak üreticilerimize destek olmak istiyoruz.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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