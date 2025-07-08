Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneğinden Bodrumlu Müzikseverlere Davet

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Klasik Türk Müziği Korosu, Bodrumlu müzikseverleri 30 yılı aşkın süredir devam eden musiki yolculuğuna katılma davet ediyor.

18 Temmuz Cuma günü saat 20.45’te Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek koro çalışması ve söyleşi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel’in sanat yönetmenliğinde yapılacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çalışmalara katılan müzikseverler, koristlerle birlikte eser seslendirebilecek veya dinleyici olarak geleneksel meşk usulü koro çalışmasını deneyimleyebilecek. Katılım için müzik bilgisi ya da tecrübesi gerekmemekte olup tüm bilgiler uygulamalı olarak çalışmalarda verilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen müzikseverler (533) 722 19 69 numaralı telefondan iletişime geçebilir.