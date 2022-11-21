Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu Ödül Töreniyle Sona Erdi

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, 4 kategoride düzenlenen Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu’nda 390 sporcu mücadele etti.

Bu yıl 6.sı düzenlenen Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu 60K Ultra Maraton, 23K Short Trail, 10K Halikarnas Trail ve 6K Herodot Race kategorilerinde düzenlendi. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda maratona hazırlanan sporcular, verilen startın ardından yarışa başladı.

Yarışlar sonunda 6K Kategorisi Genel Klasmanda Tuncay Saraç erkeklerde, Esra Uzun ise kadınlarda birinciliği elde etti. 10K Halikarnas Trail Kategorisi Genel Klasmanda Mehmet Aydıngör erkeklerde, Fatma Taş kadınlarda bitiş çizgisini birincilik ile geçen koşucular oldu. 23K Short Trail Kategorisi Genel Klasmanda Ali Gözükara erkeklerde birinci olurken, kadınlarda Rusya uyruklu Natalia Gyurten birinciliği hak eden sporcu oldu. Yarışın en uzun ve zorlu parkuru 60K Kategorisi Genel Klasmanda erkeklerde Kamil İnak birinciliği elde ederken, kadınlarda Tülin Okyay birinci oldu.

Trafo Kafe’de düzenlenen ödül töreni ile devam eden BodRun, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Emre Köroğlu’nun dereceye giren sporculara ödül vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.