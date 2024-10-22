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Bodrum Belediyesi, uluslararası platformda

Bodrum Belediyesi, uluslararası platformda
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Bodrum Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubuna seçildi

Türkiye’den seçilen tek belediye olan Bodrum Belediyesi, Barselona’da gerçekleştirilen toplantıda iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki projelerini tanıttı.

Bodrum Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Bodrum’un 2030 ve 2050 yıllarına yönelik kıyı taşkın riskleri ve bu risklerin olası etkileri detaylı şekilde sunuldu. Ayrıca sürdürülebilir turizm yönetimi ve kaçak yapılarla mücadeledeki stratejik planlar, Barselona Büyükşehir Belediyesi Kıyı Planlaması yetkililerine aktarıldı.

Toplantının bir diğer önemli ayağında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başvurusu tamamlanan iMermaid: Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi ve BoostMed: Sürdürülebilir Turizm Koridorları projeleriyle Bodrum’un çevresel ve turizm stratejileri, uluslararası iş birlikleri için önemli bir fırsat haline getirildi.

Bodrum’un Okyanus Kentleri, Bölgeleri ve Adaları Koalisyonuna katılması için yapılan görüşmeler sonucu, kıyı bölgelerindeki dayanıklılığını artırma ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini genişletme süreci hız kazandı. Barselona’da uygulanan akıllı deniz şamandıraları ve güneş enerjisi sistemlerinin Bodrum’a entegrasyonu da teknik detaylarıyla ele alındı.

Katılımcılar ayrıca, Okyanus Şehirleri Ağı UNESCO programı ve Horizon Projesi ANERIS gibi girişimleri anlamak için Deniz Bilimleri Enstitüsü (ICM) temsilcileriyle bir araya geldi. Bodrum'da yürütülen Deniz Dibi Temizliği uygulamasına entegre edilebilecek fırsatlar tartışıldı.

AB İklim Değişikliği Misyonunun Şart imzacısı olan Bodrum Belediyesi, bu toplantıyla birlikte AB Okyanuslar ve Sular Misyonu Şartı imzacısı olmak için ilk adımını attı. Toplantıda deniz kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirler, fırsatlar ve çalışma grubunun faaliyetlerini sürdürmek için öncelikler belirlendi.

Bodrum Belediyesi, küresel çevresel sorunlara karşı mücadelede uluslararası iş birlikleri ile kente ve ülkeye katkılar sağlamaya devam edecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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