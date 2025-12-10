Bodrum Belediyesi Vatandaşların Yanında Olmaya Devam Ediyor

  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak yarımada genelinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmetler Bürosu, dezavantajlı bireyler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında yıl boyunca 3 bin 150 ihtiyaç sahibi vatandaşın başvurusu alınırken, gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde 2 bin 50 kişiyle birebir görüşüldü.

2025 yılında 3 bin 750 sosyal destek kartı (gıda desteği) dağıtan Sosyal Hizmetler Bürosu, çeşitli ayni yardımların yanı sıra bebek bezi, bebek maması ve hasta bezi desteğinde bulundu.

Eğitim alanında da çalışmalarını sürdüren ekipler, bin 150 öğrenciye kırtasiye paketi verirken, 468 öğrenciye ise tahsil yardım desteği sağladı.

Hane ziyaretlerinden eğitim desteklerine geniş bir yelpazede kent sakinlerine hizmet veren Sosyal Hizmetler Bürosu, 2026 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Sosyal Hizmetler Bürosu’na ulaşmak isteyenler, belediyenin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi’ni veya 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu’nu arayabilir. 

 

