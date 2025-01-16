Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak projeleri görüştü

Bodrum Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak projeler ile ilgili görüşme sağlanarak fikir alışverişinde bulunuldu

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum ilçe genelinde sınavlara girecek ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer programı hazırlamak için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Birçok öğrencinin hayatını etkileyen konulardan biri olan sınav kaygısı ile ilgili farkındalığı artırmak, çözüm yolları sunmak ve öğrencilere destek olmak amacıyla belediye tarafından uzman psikolog eşliğinde öğrencilere ücretsiz sunulması planlanan seminer programı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ön görüşme yapıldı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz’ın makamında gerçekleşen görüşmeye Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. K. Gözde Çakıroğlu ile Kadın ve Aile Hizmetlerinden ilgili personeller katıldı. Ziyarete Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Öğretmeni İlknur Aydın da eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. K. Gözde Çakıroğlu, planlanan seminer programı ile ilgili detayları paylaşırken belediye ve ilçe milli eğitimin ortaklaşa gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler hakkında da görüşlerini belirtti.

Bodrum’da öğrencilerin hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sunmak amacıyla Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin önderliğinde müdürlük olarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Çakıroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Aslan Korkmaz’ı ziyaret ederek Bodrum genelinde her yaştan öğrenciye destek olmak amacıyla planladığımız çeşitli faaliyetlerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlçe Milli Eğitim ile iş birliği içinde yapabileceğimiz ortak faaliyetler hakkında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Kıymetli fikirleri ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz.”

İlçe genelinde eğitim öğretime katkı sunacak ortak proje ve çalışmalara sıcak baktıklarını ifade eden Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da nazik ziyaretleri için Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.