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Bodrum Belediyesi ve site sakinlerinden plaj temizliği

Bodrum Belediyesi ve site sakinlerinden plaj temizliği

Bodrum Belediyesi ve site yöneticileri iş birliği ile yarımada genelinde sahillerin ve plajların temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri ile Gümüşlük Mahallesi Çukurbük Mevkii’ndeki Sankop Sitesi gönüllüleri tarafından sahilde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik etkinliğine plaja günübirlik gelen vatandaşlar ve turistler de katıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması sonunda 80 poşet atık toplandı. 
Çalışmalara destek veren Sankop Sitesi Başkanı Zeynep İnci Tiritoğlu, “Sitemiz 45 haneli ve sanatçılardan oluşuyor. Diğer çevre sitelerdeki komşularımız ve belediyemiz ile beraber, el ele bir temizlik çalışması yapmak istedik. Bizim amacımız günlük kullanım değil, gelecek nesillere miras olarak bırakmak bu sahilleri. Bugün burada yarın başka bir tarafta hep birlikte, el ele vererek sahillerimizi kurtarmak istiyoruz. Ahmet Başkanımızdan da bugün o desteği gördük ve desteklerin devamını istiyoruz.” dedi.
Temizlik çalışmasında toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.
Plaj ve sahillerin temizliğine site sakinleriyle birlikte sezon boyunca devam edilecek.

 

Etiketler Bodrum Belediyesi
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