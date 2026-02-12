Bodrum Belediyesi Yağış Nöbetindeydi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası teyakkuza geçen Bodrum Belediyesi, ilgili tüm müdürlükleriyle gece boyunca sahada görev başındaydı. Alınan önlemler ve anında müdahaleler sayesinde ilçe genelinde herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Yağış anı ve sonrasında olumsuzluk yaşanmaması adına Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda; Zabıta, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat esasına sahada görev aldı.

Riskli Bölgelerde Önlemler Artırıldı

Belediye ekipleri, özellikle geçmiş yıllarda taşkın riski taşıyan dere yatakları ve kritik noktalarda önlemlerini artırdı. Dere yataklarının girişleri güvenlik şeritleriyle kapatılırken yağmur sularıyla sürüklenerek mazgalları tıkayan atıklara anında müdahale edildi. Riskli noktalarda konuşlandırılan iş makineleri ve nöbetçi ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçti.

Meteorolojik veriler kapsamında bölgemiz için öngörülen çok şiddetli yağış gerçekleşmezken ilçe genelinde orta seviyede ve etkili bir yağış gözlemlendi. Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların mevcut verilere göre taşkın riski oluşturmadığı bildirilirken sahadaki kontrollerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.