Bodrum Belediyesi yangın yerinde, mücadele sürüyor

Bodrum Belediyesi, tüm ekibiyle bölgedeki yangına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bölgeyi havadan inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekibiyle dört gündür yangın sahasında hem çalışmalara destek oluyor, hem mağdur vatandaşları dinleyerek, acil çözüm sunmaya çalışıyor. Bölgeye havadan müdahalenin yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, havadan müdahale talep ediyor.

Bodrum Belediyesi, tüm ekibiyle bölgedeki yangına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bölgeyi havadan inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekibiyle dört gündür yangın sahasında hem çalışmalara destek oluyor, hem mağdur vatandaşları dinleyerek, acil çözüm sunmaya çalışıyor. Bölgeye havadan müdahalenin yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, havadan müdahale talep ediyor.

Bodrum'da 4. Gününe giren yangını söndürme çalışmaları ekiplerin karadan yoğun mücadelesi ile sürüyor. Yangının 4 gününde söndürme mücadelesi sürürken, Bodrum Belediyesi tüm ekipleri, il dışından gelen çok sayıda söndürme ekibi ile birlikte, belediyenin koordinasyonunda yangınlara müdahale ediyor.

Belediye Kriz Masası, çeşitli ilerden gelen ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirirken sahadaki söndürme ekiplerine, Umurça ve Mumcular toplanma merkezinden ihtiyaç duydukları malzemeler gönderiliyor.

Yangının ilk başladığı günden buyana bölgede bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yangın noktalarında koşullanan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve diğer personellerden oluşan ekipler, sahalarındaki çalışmalara destek olurken, arazöz, su tankere, iş makinesi, akaryakıt, jeneratör ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

BAŞKAN ARAS EKİBİYLE SAHADA

Yangın başladığı andan itibaren, Mumcular bölgesindeki tüm alanda gerek söndürme, gerek tahliye çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras ekiplerin koordineli çalışması için sürekli olarak sahada bulunuyor.Yer yer alevlerin etkili olduğu Kisebükü, Yukarı ve Aşağı Mazı, Armutçuk ve Çocuk Mezarı, Bayır ve Gökbel ile Yeniköy bölgelerinde alevleri kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları karadan devam ediyor.

İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Konak Su Tankerleri, İstanbul Belediyesi ekipleri ile çeşitli illerden gelen Askeri söndürme ekipleri yangına müdahale ederken, 8 tonluk Karabağ İzmir Su Tankeri Pazar yerinde müdahaleye hazır durumda teyakkuzda bekliyor.

BAŞKAN ARAS GECE GÜNDÜZ SAHADA

Bodrum’a şu anda 5 bölgede yangınla mücadelenin devam ettiğini büyük bir özveri ve dayanışma içinde olduklarını belirten Başkan Ahmet Aras, geride bıraktığımız gece yaptığı açıklamada şunları söyledi "60'ıncı saatteyiz artık. Yine bugün, bütün gün sahadaydık, arkadaşlarımızla çalıştık. Bugün çeşitli krizler oldu, yangın birçok bölgede kendini yeniledi. Çocuk mezarlığı bölgesindeyiz, buradan yangın Kisebükü'ne kaydı. Arkadaşlarımız tutmaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Tüm ekiplere teşekkür ederim, herkes canla başla çalışmakta. Sadece bizim ekiplerimiz değil, Orman Genel Müdürlüğü Ekipleri, söndürme ekipleri, Deniz Kuvvetleri'nden bir tim var onlar da gelmişler, gönüllüler de var. Dozer operatörleri var, İş makinası operatörleri var, onlarda yol açıyorlar ağaçların arasını açmaya çalışıyorlar yangın sıçramasın diğer tarafa diye düzeltmeye çalışıyorlar. Yemek dağıtan mı arasınız, su dağıtan mı arasınız, tepe lambası, yanmaz ayakkabı bot, yanmaz eldiven dağıtan mı arasınız. Herkes bir işin ucundan tutmuş durumda. Büyük bir koordinasyon var aslında bakarsanız. İş yürekten yapılıyor. Yorgunluk yok, uyku yok, arkadaşlarımız kendini bu işe adamış durumdalar. Sonlarını düşünmüyorlar, çekinmiyorlar. Gerçekten böyle bir vatan, millet, doğa sevgisi insanlarda, inanılmaz bir şey.

TÜRKİYE BODRUM’DA TEK YÜREK OLDU

Bizim özlediğimiz tablo budur. Türkiye’de bu iş birliğidir bu dostluktur. Her iş makinasının üzerinde iş makinasının, arazözün ya da tankerin üzerinde ayrı bir kurumun kuruluşun belediyenin ismi var. Biraz önce Altınyayla Belediyesi diye arazöz gördüm. Konak belediyesinin tankerini, İstanbul Belediyesi’nin, itfaiyeleri Kastamonu’dan, Isparta’dan, Kocaeli’den gelen mi ararsınız. Bodrum şimdi bildiğiniz bir mozaik bu konuda. Herkes gelmiş Bodrum’a destek olmaya, ormanlarımızı korumaya, hayatı, yaşamı savunmaya gelmiş çalışıyorlar. Herkes şu anda destek olmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler elbet yerini bulacaktır.”

TÜM MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Öncelikle bu yangının söndürülmesi, ağaçların ve doğanın sağlığına eriştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Aras, mağdur olan vatandaşların hasarlarını da bir yandan tespit etmeyi sürdürdüklerini belirterek, tüm mağduriyetleri gidereceklerini söyledi. Böyle bir iş birliği varken hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağını ifade eden Aras, “Herkesin mağduriyeti giderilecektir. Bugün İzmir büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer geldi. Osman başkanımızla birlikte köyleri dolaştık. O insanlara anlattık. Bize güveniyorlar onların güvenlerini boşa çıkartmayacağız. Bütün bunlar bittiği zaman bize destek olmak isteyenleri o zaman organize edeceğiz. O insanların mağduriyetlerini hep beraber gidereceğiz. Bir köylümle konuştuk hayvanları zarar görmemiş ama ‘benim hayvanımın samana ihtiyacı var’ dedi. ‘Otluğa götürüyorduk ot kalmadı her şey yandı’ dedi. Arıların bile bal yapacağı bir çam kalmadı memlekette o kadar büyük bir facia yaşıyoruz.”diye konuştu.

HAVADAN MÜDAHALE ŞART AMA…

Yerde verilen bu mücadelenin hava desteği ile de sürdürülmesi gerektiği görüşünü savunan Başkan Aras, bu büyüklükte bir yangının elle söndürülmesinin mümkün olmadığını belirterek sadece yangınların yavaşlatıldığını kaydetti. Başkan “Böyle en azından çeperleri ıslatılıyor, soğutuluyor en azından yayılması yavaşlatılıyor ki hasbelkader bir helikopter uçakta gelirse de sönsün diye. Bir helikopter iki sorti yapıp su boşatsa orayı birazcık söndürse biz girip soğuturuz, arkadaşlarımız girip soğutur. Belediye olarak orman yangınları ile mücadele etmek için burada değiliz ama o kadar geniş bir alan ki. Orman genel müdürlüğü ekiplerimiz bir yerde çok ciddi bir yangın riski varsa, meskûn mahal alan varsa orayı daha çok kontrol ediyorlar. Ama bir bakıyorsunuz o anda başka bir yerden başka bir ihbar daha geliyor. Buraya daha büyük müdahale gerekiyor. Bununda tek yolu havadan müdahale hep bunu söylüyoruz. Yangın devam ediyor. Geliyor bir iki sorti yapıp gidiyor. Bizim sorunumuz çözülmüyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Bir iki tane geliyor ama sonra bir bakıyorsunuz kaderinizle baş başa kalmışsınız. Biz kendi mücadelemizi sürdüreceğiz."

Vatandaşların, canla başla destek verdiği söndürme çalışmaları geniş bir alanda devam ederken Başkan Aras helikopter ile havadan bölgeyi inceledi. Havadan yapılan keşif sonrasında, yanan alanlar ve riskli bölgeler belirlenerek yerleşim noktalarının tehlike altında kalmaması için tedbirler alındı.