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Bodrum Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Bodrum Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
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Bodrum Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan ve altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.

Ulaşım kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bitez Mahallesi Özer Türk Caddesinde yol genişletme, asfaltlama, kaldırım ve bordür döşeme işlemleri yapıldı.  

Bitez Mahallesi Özer Türk Caddesinde, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) bölgede yapmış olduğu altyapı çalışmaları sonrası Bodrum Belediyesi ekipleri, yaklaşık 300 metre uzunluktaki alanda bin 32 ton asfalt serimi yaptı. Yol genişletme çalışması da yapılan bölgeye kaldırım için 120 metreküp beton dökülürken bin 134 metre bordür döşendi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şunları söyledi:

“Belediye ekiplerimiz sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bodrum Belediyesi olarak yaşam kalitesi yüksek, güzel bir Bodrum yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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