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Bodrum Belediyesi Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor
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Bodrum Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardımlarda bulunulurken çocukların da mutluluklarına katkı sunmak için hediyeler dağıtılıyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara ihtiyaçları dahilinde yardımlar yapılıyor. Yıl boyunca yapılan yardımlar yanında Ramazan Bayramı dolayısıyla da sosyal destek kartı dağıtım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bayram heyecanına katkıda bulunmak için de özel durumları olan çocuklara oyuncak dağıtımı sağlanıyor.

Belediyeden Ramazan Bayramı Hediyesi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş guruplarındaki özel durumları olan çocuklara Ramazan Bayramı öncesi oyuncakları teslim edildi.

“Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesi” kapsamında yarımada genelinde yaşayan duyarlı vatandaşların katkılarıyla yapılan hediye dağıtımı, yaklaşık 350 oyuncakla 85 çocuğun gülümsemesini sağladı.

Oyuncak dağıtımına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, 444 00 48’den Çağrı Merkezini arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

Ramazan Ayı Destekleri

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Ayı dolayısıyla sosyal destek kartı dağıtılıyor.

Bodrum Belediyesi, temel ihtiyaçların karşılaması amacıyla sosyal incelemeler sonucu yıl boyunca düzenli olarak dağıtımını yaptığı sosyal destek kartını, Ramazan Ayı dolayısıyla da devam ettirdi. Belediye, Ramazan Ayı boyunca bin 600 haneye sosyal destek kartı (gıda) dağıtımı yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Yardımlar, ilçe sınırları içerinde ikamet eden ailelerin sosyoekonomik durumlarının incelenmesi ve ev ziyaretleri ile yapılan tespit çalışmalarının sonucunda yapılıyor.

Yardım ve destekler için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvurulabilir. Detaylı bilgiye 0(252) 319 44 48’den Sosyal Hizmetler Bürosu ya da 444 00 48’den Çağrı Merkezi aranarak ulaşılabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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