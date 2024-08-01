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Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinden yangına karşı önlem

Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinden yangına karşı önlem
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Bodrum Belediyesi, ormanlık alanlarda ve yangın riski olan bölgelerde denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin devriyeler ile vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakan kişilere müdahale ediyor. Zabıta ekipleri, yaz aylarıyla birlikte Bodrum genelindeki birçok noktada mangal ateşi yakılmaması konusunda uyarılarda bulunurken ateş yakan vatandaşların mangallarını söndürmesi sağlanıyor. Yapılan uyarılara uymayan ve tehlike oluşturabilecek eylemlerine devam eden vatandaşlara ise Kabahatler Kanununa göre işlem yapıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çıkan her türlü yangında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor. Ekipler, çıkan bazı yangınlara ilk müdahalede bulunarak yangını büyümeden kontrol altına alırken 7/24 görevde olan araçlar dışında ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yangınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte destek veriyor.

Büyük çaplı yangınlarda ise Bodrum Belediyesi Afet İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli iletişim kurularak belediye ekipleri arasındaki koordinasyon sağlanıyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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