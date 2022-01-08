Bodrum Belediyesi Zabıtası'ndan okul kantinlerine denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi yaptı.

Okul kantinlerinde yaptığı denetimlere tüm hızıyla devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde öğrencilerin daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeileri, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, mutfak içi rafların ve tezgâh üstlerinin temizliği ile ilgili kontrollerini yaptı.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesi adına yapılan denetimlerde, okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları ile ilgili uygunsuzluk tespit edilen yerlerde, işletme yetkilileri hakkında tutanak tutuldu. Eksik evrakları bulunan işletmeler uyarıldı.

Ekipler, özellikle öğrencilerin kantin ve yemekhanelerde pandemi kurallarının uygulanması konusunda maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde dezenfektan aparatlarını da kontrol ederek, kantin görevlilerine hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Okulların kantin ve yemekhanelerinde etiket denetimi de yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti halinde yasal işlem gerçekleştirirken, eğitim ve öğretim yılı boyunca okul kantinlerinde kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.