Bodrum Belediyesi ''zeytinlik düzenlemesi''ni yargıya taşıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine karşı dava açacaklarını açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlığını yaptığı belediyenin mart ayı meclis toplantısında zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine dikkat çekerek bu değişikliğin iptali için dava açılması talimatını verdiğini söyledi.

Herodot Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen belediye meclis toplantısında, zeytinlikler konusundaki hassasiyetini dile getiren Başkan Aras, düzenlemenin iptali için mücadele vereceklerini ve zeytinliklere dokundurtmayacaklarını ifade etti.

“Zeytinliklerimizi serbest bırakın”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 Mart tarihli Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğini kesinlikle kabul etmediklerini ifade eden Aras, hemen dava açılması talimatını verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz, belediye olarak bu konuya kararın hilafında dava açıyoruz. Biz, zeytinliklere yüzde 10’dur, yol açamazken, bir tane kulübe yapamazken bizim gariban köylümüz, oradaki sermayedarlara, oradan servetlerine servet katacaklara böyle bir şeyin tanınması ne kadar da kamu yararı olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biz, madenlere zeytinlerin değişilmesini kabul etmiyoruz. Ölmez ağaç zeytin size her yıl ürün verir. Ama o madeni bir defa çıkarırsın bir daha da artık oradan bir verim alamazsın. Sözde şunu yapacaklarmış: Zeytinleri oradan taşıyıp tekrar dikeceklermiş. Dünyanın milyonlarca yılda oluşturduğu humuslu toprakta bir bitkiyi düşünün. Bir de hafriyat yapılmış bir yerde kazılmış toprağın on metre altında, oradan çıkan bir bitkiyi düşünün. Bunu kesinlikle hiç kimsenin açıklayabileceğini düşünmüyorum. Zeytinliklerimizi serbest bırakın. Zeytinliklerimize dokunmayın. Biz, bununla ilgili bütün mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Başkan Aras’tan Güneş Tarlaları Önerisi

İklim krizine karşı etkili çalışmaların yapılmadığına vurgu yaparak, hazine arazilerine güneş tarlaları yapılması gerektiği görüşünü dile getiren Başkan Ahmet Aras, “Her tarafa güneş tarlaları yapsınlar. Bize de izin versinler biz de yapalım ve kömürden kurtulalım. Termik santralleri kapatalım. Termik santraller şu anda suyumuzu da yok ediyor. Şu anda iki tane termik santralin kullandığı su Bodrum’un, Muğla’nın bir yıllık su ihtiyacına eşit. Biz hala Bodrum’da Milas’ta baraj yapmayı düşünüyoruz. Yani demek ki burada stratejik kararlar alınmak durumunda. Bu, bizim işimiz değil ama karar vericilerin bu konuda kesinlikle bunu düşünmeleri gerekiyor. Artık fosil yakıtların 2030’a kadar hayatımızdan çıkması gerekiyor. Bu arada yatırımlar yapılsın ama zeytinliklerimize hiçbir şekilde dokundurtmayacağız, dokunmasınlar”diye konuştu.