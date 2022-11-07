Bodrum Belediyesi’nde adaylık süreçleri tamamlanan zabıtalar yemin etti

Bodrum Belediyesi’nde yeni göreve başlayan ve adaylık süreci tamamlanarak memur olmaya hak kazanan zabıta personelinin yemin töreni gerçekleştirildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı kanunla değişik 6. maddesi gereği yapılması gereken Memuriyete Geçiş Yemin Töreni ile belediye zabıta personeli, kadrolu asil memur oldu.





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katıldığı yemin töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından memur olarak görev yapan Bodrum Belediyesi personeli; Anıl Akkol, Ayşenur Soykırlı, Bayram Kocapınar, Betül Kaya, Burakcan Yeşilbingöl, Ceysu Can, Emre Gürel, Emre Kayıkçı, Erdem Göl, Erdi Erdoğan, Fatih Çelik, Fatma Albuz, Gizem Akçay, Gökhan Gülşen, Görkem Ak, Mehmet Ferdi İşan, Mustafa Yıldız, Münire Buket Çetin, Oğuzhan Şen, Oktay Zeytun, Serap Kara, Tahir Korkmaz ve Tilbe Kardan Memuriyete Geçiş Yemin Töreni ile kadrolu asil memur oldu.





Yemin töreninde konuşan Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, memur olmaya hak kazana tüm zabıta personelini tebrik ederek, “Aramıza yaklaşık 2 yıl önce katılıp temel ve hazırlayıcı eğitimlerinizi aldıktan sonra asli devlet memurluğuna atanmaya hak kazandınız. Bundan sonraki memuriyet hayatınızdan emekliliğe kadar uzun bir yolunuz var. Bu cennet vatanı, bu güzel Bodrum’u canı pahasına bizlere emanet eden ecdadımıza borcumuz var. Özverili olun.Asli devlet memurluğunuzu tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.”





“Zabıta teşkilatı belediyenin görünen yüzü, sokaktaki temsilcisidir.”





Belediye Başkanı Ahmet Aras, devlet memurluğunun kutsal bir görev olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:





Bundan tam 30 yıl önce, 1992 yılında, bende arkadaşlarım gibi üniformamla aynı masa başında, silahlarımızla beraber bu kutsal yemini ederek devletteki çalışma hayatımıza, görevimize başlamıştık. Ettiğimiz yemine hep sadık kalarak mesleğimizden yüzümüzün akı ile emekli olmayı da Allah nasip etti. İnşallah sizler de aynı azim ve kararlılıkla göreve nasıl başladıysanız o şekilde görevinize emekli olarak veda edersiniz.Zabıta teşkilatı belediyenin görünen yüzü, sokaktaki temsilcisidir. Bu yüzden, sizlerin yaptığı çalışmalar, güler yüzünüz, insanlara yardımcı olma şekliniz, mevzuata hâkim oluş biçiminiz Bodrum’da hissedilir. O yüzden sizlere çok büyük bir görev düşüyor. Bodrum halkının ihtiyaçlarına destek olmak, yanında olmak, her zaman yardımcı olmaktır.”





“Yeni çıkan yönetmelikleri takip edin”





Asli görevlerinin denetim olduğunu ifade ettiği konuşmasında Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Denetimi yaparken vatandaşımızı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek bizim en birincil hedefimiz ve görevimiz olmalıdır. Elimizde yaptırım yetkimiz, makbuzumuz, tutanağımız da vardır ama önemli olan hiç kimseyi cezalandırmadan doğruyu yapmasını sağlayabilmektir. Bunu yapabiliyorsak başarılıyız demektir. Öncelikle kanun ve yönetmelikleri çok iyi okumanız gerekir ve yeni çıkan yönetmelikleri takip edip iyi bilmeniz ve sindirmeniz gerekir ve tabii ki insan haklarını çok iyi bilmeniz gerekir.”





“Adalet olmayan yerde huzur olmaz.”





Ciddi bir nüfus artışıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Başkan Ahmet Aras, “Zabıtanın görevi çok geniştir. Kurallara uymayan insanlarla uğraşıyorsunuz ama soğukkanlılığınızı korumak zorundasınız. Devlet kavga etmez, duruşunu korur ve gereğini yapar. Herkese adil ve eşit davranın. Adalet olmayan yerde huzur olmaz. Üstünüzdeki kutsal bir üniformadır. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin, tekrar tekrar hepinizin gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunarım.” diyerek sözlerine son verdi.



