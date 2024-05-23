Bodrum Belediyesi'nde ''Sihirli Gemi'' son kez yelken açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun danslı ve müzikli çocuk oyunu Sihirli Gemi, 25 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te seyircisiyle son kez buluşacak

27 Mart 2023 Dünya Tiyatro Gününde prömiyer yapan Sihirli Gemi, kırk bir hafta her cumartesi çocuklarla bir araya geldi. Bugüne kadar, ücretsiz ve ücretli olarak binlerce çocuğa tiyatroyu sevdiren tiyatro oyunu, 25 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te ücretsiz oynanacak son oyun ile sahnelere veda edecek.

Çevre, doğa ve denize karşı sevgi, sahiplenme ve farkındalık duygusunu anlatan tiyatro oyunundaki oyuncular çoğunlukla Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları öğrencilerinden oluşuyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan’ın yazdığı oyunda, yönetmen koltuğunda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı fakültenin mezunu olan Sertaç Aydın oturuyor.

Sihirli Gemi Denizleri Kurtarmaya Geldi

Sihirli Gemi, dünyada ve de özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye’de çok önemli olan deniz kirliliği sorununa odaklanıyor. Oyun renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor.

Yazan: Ezgi Deniz Alpan

Yöneten: Sertaç Aydın

Oynayanlar: Mehmet Akif Yaşar, Ecem Zaralıoğlu, Ziba Türk Ateş, Burçe Özer, Simay Su Güleç, Veli Koçak

Yönetmen Yardımcısı: Ziba Türk Ateş

Reji Asistanı: İpek Aydın

Dekor: Kader Aktü, Hüseyin Akşen

Işık: Mustafa Kalaycıoğlu

Kostüm Tasarım: Burcu Şamlı Uygulayıcı: Tarihi Kostüm Evi

Müzik: Selin Sağol Sade

Koreograf: Mutlu Akgün Gökalp

Efekt: Murat Uzun

Sahne Ressamı ve Afiş Tasarım: Kader Aktü

Sahne Amiri: Oğulcan Çelik