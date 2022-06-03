Bodrum Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler

Başkan yardımcıları düzeyinde yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında, 2019 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Önder Batmaz’ın istifasıyla boşalan başkan yardımcılığı kadrosuna Meclis Üyesi İbrahim Akbaş atanırken Başkan Yardımcısı Av. Turgay Kaya’ya bağlı olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu oldu.

Başkan Yardımcısı Av. Turgay Kaya ise Hukuk İşleri, Emlak ve İstimlak ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

15 Haziran günü yeni görevini devralacak olan İbrahim Akbaş, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu’na bağlı olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’a bağlı olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise doğrudan Başkan Aras’a bağlandı.

Yapılan yeni görevlendirmede Müdürlükler düzeyinde de değişiklikler yaşandı. Yapılan atama ve yeni görevlendirmeler ise şöyle:

Yapı Kontrol Müdür Vekili Serkan Balkan asli görevi uhdesinde kalmak üzere İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak,

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı, Özel Kalem Müdürlüğü’nde Proje Koordinatörü olarak,

Etüt Proje Müdür Vekili Özgür Şahin asli görevi uhdesinde kalmak üzere Fen İşleri Müdür Vekili olarak,

Fen İşleri Müdür Vekili Ece Erdoğan Karadan, Etüt Proje Müdürlüğü’nde mühendis olarak,

İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Yaşar Çelikan Temizlik İşleri Müdür Vekili olarak,

Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan, Zabıta Müdürlüğü’nde üst sorumlu olarak,

Yaşar Çelikan’dan boşalan İşletme ve İştirakler Müdür Vekilliğine, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Mehmet Eroğlu,

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ise Zerrin Gürses görevlendirildi.

Başkan Aras, “Görevinden ayrılan arkadaşlarıma bugüne kadar ortaya koymuş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.