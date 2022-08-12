Bodrum Belediyesi’nden 342 Milyon Tl’lik Yatırım

2022 yılı bütçesinin üçte birini yatırıma ayıran Bodrum Belediyesi, projelendirme çalışmalarını tamamladığı hizmetlerin ihale süreçlerini başlattı. Kentin ihtiyaçlarına yönelik projeleri ele alarak uygulamaya geçirmek için ekip kurdu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, kentin ihtiyaçlarının karşılanması için Bodrum’un mimari, kültürel ve tarihi yapısına uygun projeleri ele alarak değerlendirmek üzere kurduğu ekipte, Belediye Etüt Proje Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere proje uygulamalarında uzman kişi ve birimler bulunuyor. Ekip, Bodrum’da vatandaşların daha modern tesislere, sosyal donatı alanlarına ve konforlu açık yaşam alanlarına kavuşması için projeler geliştirdi.

İhtiyaçların bir an önce giderilmesi, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesi için çeşitli bölgelerde alan taraması sonrasında belli bölgelerde çalışmalar başlatıldı.

Konuk Evi Projesi

Bodrum Belediyesi olarak çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş, hayatını asgari şartlarda sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için kalıcı çözümler bulunana kadar barınması ve iaşe ihtiyaçlarını gidermesi yönünde yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Yalıçiftlik’te bulunan eski belediye binasını konuk evine çevirmek için ihale işlemleri başlatıldı.

Sosyal Tesisler ve Spor Merkezleri

Binnaz Karakaya Spor Tesisinde bulunan kapalı yüzme havuzunun yıllar içinde oluşan yapısal ve mekaniksel sorunları dolayısıyla işletme maliyetlerinin artması ve mimari planın hizmette isteklere cevap verememesi, hizmetlerin aksaması nedeniyle mevcut kapalı havuzun günümüz teknolojik imkanlara sahip ve isteklere cevap verebilmesi için yeniden tasarlanarak sağlıklı modern bir havuz yapılması doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor.

Bodrum ve Gündoğan çevre halkına uzun yıllardır hizmet eden Serbay Ilıcak Kültür Merkezi’nin yıllar içinde yapısal sorunları ve yeni isteklere cevap verememesi nedeniyle tadilat ve revizyon çalışmalarıyla birlikte çok amaçlı spor kompleksi haline getirilmesi planlanıyor.

Gündoğan’da eski belediye binası, etkinlik merkezi haline getirilerek gençlerin, çocukların sınavlara çalışacağı etüt merkezi ile sosyal alanların oluşturulacağı bir yer haline getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Yalıçiftlik içerisinde Bodrum Belediyesi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınan eski bir okulun ise sanat ve eğitim merkezi olarak projesi yapıldı. İhale aşamasına gelen ve 3 dönüme yakın bir alana sahip olacak merkezin sosyal etkinliklerin yapılması için kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik bir sanat ve eğitim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Turgutreis İş Merkezi ve Meydan Düzenlemesi

Turgutreis’te vatandaşların açık alanda keyifli ve kaliteli vakit geçirmesini sağlamak için yoğun kullanıma tabi olan meydanın düzenlenmesi amacıyla proje hazırlandı. Proje içerisindeki meydan ve dükkanların yenilenmesi için ihale işlemleri bitme aşamasına geldi. Yürütülen çalışmalar kapsamında işlemler önümüzdeki günlerde Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) girilecek. Turgutreis’te bulunan spor kompleksi ise çok amaçlı spor kompleksi haline getirilecek.

Belediyeye ait mülkiyette bulunan iş merkezinin ise cephe düzenlemesi ile mimari detaylarını günümüz koşullarına ayak uyduracak hale getirmek ve zamanla oluşan hasarı gidermek üzere iş merkezi tadilatı da gerçekleştirilecek.

Gündüz Bakımevleri

Bodrum’un büyük sorunlarından biri olan çocuk bakımevi, gündüz bakım evleri ve kreşler kapsamında Konacık Mahallesi’nde Gündüz Bakımevi yapılması kararlaştırıldı. 6 sınıf, 1 yemekhane, oyun alanları ve yeşil alanlarıyla 96 vatandaşın okul öncesi çocuklarına hizmet edecek olan gündüz bakımevinin bu yıl içerisinde temeli atılacak olup önümüzdeki yılın haziran ayına kadar bitirilmesi ve hizmete sunulması hedefleniyor.

Pazar Yerleri Düzenleniyor

Bodrum’da ikincil sorunlardan olan pazar yerleri ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Planlanan çalışmalar kapsamında Yalıçiflik, Çırkan ve Bitez mahallesi pazar yerlerinin üzerinin örtülmesi ile ilgili ihaleler tamamladı. Yüklenici firma tarafından pazaryerlerinde çalışmalar başladı. 2023 yılında tamamlanması planlanan çalışmalar sonrasında pazaryerleri daha modern ve ihtiyaçlara cevap verebilir bir duruma getirilecek.

Cemevi

Cemevi, kültür evi yapılması yönünde çalışmalarda sona gelindi. Projesi hazır olan çalışmaların bu yıl içerisinde temelleri atılacak.

Karaada Dinlenme Tesisi

Bodrum Belediyesi, Bodrum’un tam karşısında bulunan ve mavi yolculuk ve günübirlik gezi teknelerinin uğrak noktası olan Karada’da belediyeye ait olan bölümü tekrar vatandaşlara sunacak. Bu kapsamda günübirlik sosyal tesis yapılması için çalışmalar yürüten ekipler, halkın kullanımına açılacak bir dinlenme tesisi yapılması yönünde projeler hazırlıyor.

Bodrum Belediyesi’nce gerçekleştirilen yatırımların bu yıl içinde yapımına başlanacağı büyük bir bölümünün 2023 yılında hizmete gireceği bildirildi