  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden akülü sandalye bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi'nden akülü sandalye bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi'nden akülü sandalye bakım ve onarım desteği
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, engelli vatandaşlara akülü sandalye bakım ve onarım desteği sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle akülü sandalye bakım ve onarım talepleri karşılanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından Bodrum Belediyesine başvuran engelli vatandaşların sosyal incelemelerinin yapılması sonucunda akülü sandalye bakım, onarım, tamirat ve tadilatını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yapıyor.

“Engeller, paylaştıkça azalacaktır”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin önemli hizmetlerinden biri olan sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtirken şunlara değindi:

“Belediye ekiplerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza akülü sandalye bakım, onarım desteği sağlarken aynı zamanda da belediyemiz aracılığıyla duyarlı vatandaşlarımız tarafından bağışlanan akülü araçları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarında kolaylık sağlamak isteyen duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımızın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu ile iletişime geçmesini istiyoruz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunmak hepimize mutluluk veriyor. Engeller, paylaştıkça azalacaktır.”

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, “444 00 48” numaralı Çağrı Merkezini ve 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosunu arayabilir.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Korkutan depremin ardından korkutan uyarı: ''Gerilim artıyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' Korkutan depremin ardından korkutan uyarı: ''Gerilim artıyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' Türkiye'deki Suriyeliler akın akın gidiyor Türkiye'deki Suriyeliler akın akın gidiyor Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru ve kripto paralar için dikkat çeken açıklama Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru ve kripto paralar için dikkat çeken açıklama Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Bülent Arınç'tan çok konuşulacak ''Erdoğan'a protesto'' açıklaması Bülent Arınç'tan çok konuşulacak ''Erdoğan'a protesto'' açıklaması 20 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gün hapis cezası... 20 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gün hapis cezası... Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar
Vatandaşlar çakmağı çakar çakmaz sudan alevler yükseldi! Vatandaşlar çakmağı çakar çakmaz sudan alevler yükseldi! Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Aslışah Alkoçlar'ın buz gibi kış gününde bikinili ''karın kası'' şovu olay oldu Aslışah Alkoçlar'ın buz gibi kış gününde bikinili ''karın kası'' şovu olay oldu Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru bilen ünlü medyumdan ''yok artık'' dedirten 2025 kehaneti Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru bilen ünlü medyumdan ''yok artık'' dedirten 2025 kehaneti ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satıyordu; mahkeme kararını verdi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satıyordu; mahkeme kararını verdi Özel sağlık merkezinde sünnet skandalı: Çocuğun penisi morarınca kaçtı Özel sağlık merkezinde sünnet skandalı: Çocuğun penisi morarınca kaçtı Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Aralık ayında emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu Aralık ayında emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek