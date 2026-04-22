  4. Bodrum Belediyesi'nden Bitez’de ‘Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller’ Semineri

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Bitez Kadın Yaşam Merkezi’nde “Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller” konulu interaktif bir seminer düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetlerinin atölye çalışmaları kapsamında 21 Nisan Salı günü gerçekleşen seminere; Bodrum Belediyesi Bitez Kadın Mahalle Meclisi Üyeleri, Bitez Kadın Yaşam Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu ve müdürlük personeli de hazır bulundu.

ABD Saint Leo Üniversitesi Psikoloji Majör ve Kriminal Adalet Minör mezunu, Rutgers Üniversitesi Alkol ve Madde Çalışmaları ve Kimyasal Bağımlılık Uzmanı Psikolog – Davranış ve Bağımlılık Terapisti Nermin Wood tarafından gönüllü olarak verilen bağımlı aile yapısında bireylerin ve çocukların üstlendiği rollere dikkat çekildi. Bu rollerin çoğunlukla farkında olunmadan bağımlılığı sürdüren bir yapıya dönüşebildiğini ifade eden Wood, konunun çok boyutlu ele alınmasının önemini vurguladı. Wood, sadece teorik bilgi aktarmaktan ziyade katılımcıların deneyimlerinden faydalanılan, etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Karşılıklı paylaşımlarla ilerleyen eğitimde; günümüzde artan akran zorbalığı, ailelerin çocuklara yaklaşımı ve sağlıklı iletişim kurmanın temel unsurları ele alındı. "Çocuklarımızla arkadaş mıyız, yoksa ebeveyn miyiz?" sorusu üzerinden aile içi sınırlar değerlendirilirken, doğru bir disiplin anlayışının çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine sağladığı katkı dünyadan örneklerle anlatıldı. Alkol ve madde bağımlılığının yalnızca bir irade meselesi olmadığına değinilerek, iyileşme sürecinde içsel farkındalığın ve Adsız Alkolikler (AA) gibi kendi kendine yardım gruplarının önemi aktarıldı. Seminerde katılımcılar da kendi deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak etkinliğe aktif olarak katkı sundu. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.

Seminerin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu, kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek değerli katkıları için Nermin Wood’a teşekkür etti.

 

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de final tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de final tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada
Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a hakaretten bir tutuklama daha Erdoğan'a hakaretten bir tutuklama daha CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı Kreşte skandal iddia: Darp raporuyla soluğu savcılıkta aldı Kreşte skandal iddia: Darp raporuyla soluğu savcılıkta aldı Eşref Rüya ve Teşkilat oyuncularından çocuklara büyük sürpriz Eşref Rüya ve Teşkilat oyuncularından çocuklara büyük sürpriz Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den ara seçim resti Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den ara seçim resti Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! Aydın'da korkunç olay: Ağaca asılı halde ölü bulundu Aydın'da korkunç olay: Ağaca asılı halde ölü bulundu Gülistan Doku'nun iş arkadaşından yıllar sonra gelen taciz itirafı Gülistan Doku'nun iş arkadaşından yıllar sonra gelen taciz itirafı
Eskişehir'de akran işkencesi: Küçük çocuğu döve döve özür dilettiler Eskişehir'de akran işkencesi: Küçük çocuğu döve döve özür dilettiler Bedelli askerlik zammı resmen yürürlüğe girdi Bedelli askerlik zammı resmen yürürlüğe girdi Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi Sosyal medya düzenlemesi genişliyor: VPN'e de kısıtlama geliyor! Sosyal medya düzenlemesi genişliyor: VPN'e de kısıtlama geliyor!