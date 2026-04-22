Bodrum Belediyesi'nden Bitez’de ‘Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller’ Semineri

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Bitez Kadın Yaşam Merkezi’nde “Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller” konulu interaktif bir seminer düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetlerinin atölye çalışmaları kapsamında 21 Nisan Salı günü gerçekleşen seminere; Bodrum Belediyesi Bitez Kadın Mahalle Meclisi Üyeleri, Bitez Kadın Yaşam Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu ve müdürlük personeli de hazır bulundu.

ABD Saint Leo Üniversitesi Psikoloji Majör ve Kriminal Adalet Minör mezunu, Rutgers Üniversitesi Alkol ve Madde Çalışmaları ve Kimyasal Bağımlılık Uzmanı Psikolog – Davranış ve Bağımlılık Terapisti Nermin Wood tarafından gönüllü olarak verilen bağımlı aile yapısında bireylerin ve çocukların üstlendiği rollere dikkat çekildi. Bu rollerin çoğunlukla farkında olunmadan bağımlılığı sürdüren bir yapıya dönüşebildiğini ifade eden Wood, konunun çok boyutlu ele alınmasının önemini vurguladı. Wood, sadece teorik bilgi aktarmaktan ziyade katılımcıların deneyimlerinden faydalanılan, etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Karşılıklı paylaşımlarla ilerleyen eğitimde; günümüzde artan akran zorbalığı, ailelerin çocuklara yaklaşımı ve sağlıklı iletişim kurmanın temel unsurları ele alındı. "Çocuklarımızla arkadaş mıyız, yoksa ebeveyn miyiz?" sorusu üzerinden aile içi sınırlar değerlendirilirken, doğru bir disiplin anlayışının çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine sağladığı katkı dünyadan örneklerle anlatıldı. Alkol ve madde bağımlılığının yalnızca bir irade meselesi olmadığına değinilerek, iyileşme sürecinde içsel farkındalığın ve Adsız Alkolikler (AA) gibi kendi kendine yardım gruplarının önemi aktarıldı. Seminerde katılımcılar da kendi deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak etkinliğe aktif olarak katkı sundu. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.

Seminerin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu, kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek değerli katkıları için Nermin Wood’a teşekkür etti.