Bodrum Belediyesi’nden buğday hasadı

Bodrum Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan tarımsal alanda buğday hasadı gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı kasım ayında Dereköy ve Çömlekçi Mahallelerinde bulunan 21 dekar tarımsal alanda Karakılçık buğdayı ekimi gerçekleşti. Ekimi yapılan ve olgunluk süresi tamamlanan buğdayların hasadı, geçtiğimiz gün ekipler tarafından yapıldı.



Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, hasat ile ilgili yaptığı açıklamada yerli bir tür olmasından kaynaklı ilçe ortalamasına göre verimli bir hasat yılı geçirdiklerini belirterek yağış azlığı ve yabani hayvanlardan kaynaklı zarara rağmen topraklardan güzel bir verim aldıklarını ifade etti.