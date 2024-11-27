  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden çevre dostu proje

Bodrum Belediyesi'nden çevre dostu proje

Bodrum Belediyesi'nden çevre dostu proje
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi’nin çağrı mektubu onaylandı.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitez Pazar Yeri’nde hayata geçirilmesi planlanan Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi’nin çağrı mektubu onaylandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi sayesinde çevre dostu enerji üretimini desteklemeyi, pazar yerinin enerji ihtiyacını karşılayarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, alan içerisinde elektrikli araçlar için kurulacak şarj istasyonları ile hem yenilenebilir enerji üretimi artırılacak hem de vatandaşlar çevre dostu ulaşıma teşvik edilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin enerji sürdürülebilirliği açısından örnek olacağını belirtirken, “Küresel ısınmaya sebep olarak doğal hayatı tehlikeye sokan karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlamak için uygulayacağımız projenin çalışmalarını yakın zamanda başlatmayı ve kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı RTÜK'ten Arka Sokaklar'a ''tarikat'' cezası RTÜK'ten Arka Sokaklar'a ''tarikat'' cezası İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak...
Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Denize sıfır bedava tatil dönemi sona erdi: Hepsi yıkıldı Denize sıfır bedava tatil dönemi sona erdi: Hepsi yıkıldı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Icardi, Wanda'yı çabuk unuttu: Yeni sevgilisi olay olacak Icardi, Wanda'yı çabuk unuttu: Yeni sevgilisi olay olacak En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte örnek ödeme planı En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte örnek ödeme planı Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı