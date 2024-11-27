Bodrum Belediyesi'nden çevre dostu proje

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi’nin çağrı mektubu onaylandı.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitez Pazar Yeri’nde hayata geçirilmesi planlanan Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi’nin çağrı mektubu onaylandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerji Sistemi Projesi sayesinde çevre dostu enerji üretimini desteklemeyi, pazar yerinin enerji ihtiyacını karşılayarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, alan içerisinde elektrikli araçlar için kurulacak şarj istasyonları ile hem yenilenebilir enerji üretimi artırılacak hem de vatandaşlar çevre dostu ulaşıma teşvik edilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin enerji sürdürülebilirliği açısından örnek olacağını belirtirken, “Küresel ısınmaya sebep olarak doğal hayatı tehlikeye sokan karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlamak için uygulayacağımız projenin çalışmalarını yakın zamanda başlatmayı ve kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.