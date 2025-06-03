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Bodrum Belediyesi'nden Çevre Temizliği Çalışmaları

Bodrum Belediyesi'nden Çevre Temizliği Çalışmaları
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Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü ot temizliği ve budama çalışmalarına Akyarlar Mahallesi’nde devam etti.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; Barış Manço Caddesi ile Mahmut Tınaztepe Caddesi’nde; Halil Saygı Sokak ve 4250, 4251, 4254, 4261, 4262, 4265, 4266, 4272, 4326, 4329 numaralı sokaklarda gerçekleştirildi. Çalışmalara, Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş’ın yanı sıra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Birimi’nden toplam 30 personel katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bayram öncesinde hemşehrilerimize daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. Temiz bir Bodrum’u hep birlikte koruyarak gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Akyarlar’daki çalışmaların yanı sıra, Bodrum’un farklı noktalarında rutin ot temizliği ve budama faaliyetleri de sürdürüldü. Bu kapsamda Gümbet, Karaova, Yahşi ve Kızılağaç mahallelerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarının 4 Haziran Çarşamba günü Gümüşlük Mahallesi’nde devam etmesi planlanıyor.

 

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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