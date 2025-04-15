Bodrum Belediyesi'nden çiftçiye yazlık fide desteği

Bodrum Belediyesi seralarında üretilen yaklaşık 250 bin adet fide, Bodrumlu çiftçilerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi, üretici dostu politikaları doğrultusunda tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen fide hibe programında bu yıl, üreticilere yaklaşık 250 bin yazlık sebze fidesi ücretsiz dağıtılacak.

Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 22 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular için çiftçilerin ikamet adreslerinin ve üretim alanlarının Bodrum ilçe sınırları içerisinde bulunması ve üretici olduklarını belgelemeleri (ÇKS, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, TARKO Üyeliği, Sulama Birliği Üyeliği vb.) şartı aranıyor.

Fide Dağıtımı 25 Nisan’da Yapılacak

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonundaki dağıtım, 25 Nisan Cuma günü Bahçeyaka Mahallesi Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu yıl üreticiye ulaştırılacak fideler arasında beş farklı biber (kapya, çarliston, dolmalık biber, yeşil sivri biber ve acı kıl biber), iki patlıcan, dört domates çeşidi ile acur, kavun, karpuz ve salatalık fideleri yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin öncülüğünde üretim kapasitesinin artırıldığını belirten Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi yaklaşımlarla kapasitemizi artırdık. Üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ayrıntılı bilgiye 444 00 48 / 1238 (dahili) ya da 0 (530) 232 14 08 numaralarından ulaşılabilir. Ayrıca [email protected]. tr mail adresinden ya da Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Karaova Mah. Cumhuriyet Meydanı No:7 adresinden detaylı bilgi alınabilir.