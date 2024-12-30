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Bodrum Belediyesi'nden çocuklara oyuncak hediyesi

Bodrum Belediyesi'nden çocuklara oyuncak hediyesi
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Bodrum Belediyesi tarafından çocukların mutluluklarına eşlik edebilmek için hediyeler dağıtılıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki özel durumları olan çocuklara hediyeleri teslim edildi.

Bölgedeki duyarlı vatandaşların desteğiyle 2023 yılında başlatılan ve 2024 yılında da sürdürülen Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesinde anlam ifade eden önemli günlerin öncesinde oyuncak desteği sağlandı. 2024 yılında yaklaşık dört yüz oyuncakla yüz çocuğun gülümsemesini sağlayan “Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesine” vatandaşlardan önemli oranda destek sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tek amaçlarının çocukların yüzlerindeki gülümsemenin artmasını sağlamak olduğunu ifade ederken proje ortağı olan tüm vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca Bodrum Belediyesi olarak toplumsal dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştiren projeleri 2025 yılında da sürdüreceklerini belirtti. 

2025 yılında da çocukların mutluluklarına ortaklık etmek için oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvurabilir. Detaylı bilgi için 444 00 48 aranabilir. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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