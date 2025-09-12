Bodrum Belediyesinden Çocuklara Sinema Günleri

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen “Sarıyaz Çocuk Sinema Günleri” 13 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Bodrum’un farklı mahallelerinde çocuklara özel açık hava sinema gösterimleri yapılacak.

Çocuklara yönelik düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri, 13 Eylül Cumartesi günü Mumcular Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. 26 Ekim Pazar gününe kadar sürecek film gösterimleri, her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri Bodrum’un farklı mahallelerinde gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında 17 mahallede, 17 gün boyunca 10 farklı film gösterimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşılması hedeflenirken minik izleyicilere patlamış mısır ikramı da yapılacak.

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şunları söyledi:

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri için hepimize büyük görevler düşüyor. Onların bireysel, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Sarıyaz Çocuk Sinema Günleri’ne tüm çocuklarımızı davet ediyorum.”

Gösterimlere dair ayrıntılı takvim ve filmlerle ilgili bilgiler, Bodrum Belediyesinin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

 

