Bodrum Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı’na Özel Teşekkür

Müskebi Mahallesi Bayraklı Kavşak’ta bulunan dev Türk bayraklarını yıllardır ücretsiz tamir eden 20 yıllık terzi Ali Akay’a, Bodrum Belediyesi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bayraklı Kavşak’ta asılı bulunan dev Türk bayrağı, yıl içinde hava koşullarına göre ortalama 25 kez zabıta ekiplerince değiştiriliyor. Bu değişim sonunda Türk bayrağı, terzi Ali Akay’a götürülerek tamir ettiriliyor ve bir sonraki değişimde yeniden kullanılıyor.

Bayrak Sevdalısı Terziye Anlamlı Plaket

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Terzi Ali Akay’a gerçekleştirilen ziyarete, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Zabıta Müdürü Aykut Demir ve 2. Bölge Zabıta Amirliği personeli katıldı.

Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, duyarlı davranışından dolayı terzi Ali Akay’ı kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin selamlarını ileterek teşekkür plaketini takdim etti. Terzi Akay ise plaket için teşekkür ederek bu anlamlı görevi devam ettireceğini söyledi.