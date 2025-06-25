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Bodrum Belediyesinden Dayanışma Örneği

Bodrum Belediyesinden Dayanışma Örneği
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kent genelinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Hizmetler Bürosu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. "Atma-Paylaş" projesi kapsamında 2025 yılının ilk altı ayında 47 haneye 136 parça eşya ulaştırıldı.

Bodrum Belediyesi, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği “Atma – Paylaş” projesi ile kullanılabilir durumdaki fazla eşyaları gönüllü vatandaşlardan teslim alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri, başvuru yapan ailelerin taleplerini sosyo-ekonomik incelemeler ve ev ziyaretleriyle değerlendiriyor. Ardından başta mobilya, mutfak eşyası ve elektronik cihazlar olmak üzere birçok farklı kategorideki eşyalar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. 2025 yılının ilk yarısında 136 parça eşya, başvurusu onaylanan 47 haneye Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Projeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da (252) 319 44 48 numaralı telefondan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ulaşarak detaylı bilgi alabilir.

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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