Bodrum Belediyesi'nden distilasyon makinesi temini

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından lavanta yağı ve hidrosol (lavanta suyu) üretimi için distilasyon makinesi temin edildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından iki yıl önce Karaova’da başlatılan lavanta üretimi çalışmalarında bu yıl verimli bir hasat gerçekleştiriliyor. Hasadı yapılan lavantalardan yağ üretim işlemi ise belediye bünyesine gerçekleştiriliyor.

Temin edilen distilasyon makinesi ile lavanta yağı ve hidrosol üretiliyor. Birçok tıbbi aromatik bitkinin işlenmesine olanak veren sistem sayesinde aynı zamanda yerel üreticiye de belediye tarafından destek olunmaya devam edilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin tarım ekonomisinin katma değerli ürünlerle geliştirilmesi, alternatif ve üreticiye yüksek kazanç sağlayacak ürünlerin üretilmesine teşvik edilmesi amacıyla projeler geliştirmeye devam edildiğini ifade ederek, belediye tarafından başlatılan Tarımsal Kalkınma Hamlesi çalışmalarının geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti.

Yaklaşık 170 kg lavanta distilasyonu sonrasında 4.5 lt lavanta yağı ve 130 lt hidrosol elde edildi. Gıda, kozmetik, ilaç sektörü gibi birçok farklı alanda kullanılan lavantayı Bodrum Belediyesi, kendi imkânları ile işleyerek Bodrum’un tarım ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.