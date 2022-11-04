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Bodrum Belediyes'inden dron ile ilaçma dönemi başlıyor

Bodrum Belediyes'inden dron ile ilaçma dönemi başlıyor
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden tarımda kalkınma ve gelişme adına yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü envanterine alınan Zirai İlaçlama Dronu, Bodrum Belediyesi’ne ait Bahçeyakası’nda bulunan 10 dönümlük arazide birim personeli tarafından test edildi. Katma değeri yüksek ürünlerle tarıma ve yerel üreticiye destek veren müdürlük, 10 dönümlük araziye diktiği enginarlara dron ile zirai ilaçlama gerçekleştirdi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın da katıldığı deneme uçuşu, 8 dakikada tamamlandı. Gerçekleştirilen ilaçlama tekniği ile insan gücünden, zamandan, yakıttan ve ilaç maliyetinden büyük oranda tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca dron ilaçlaması ile sağlıklı gıda için aşırı ilaçlamanın da önüne geçilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğru ilaçlama ve gübreleme takvimi çıkarttıklarını, bu takvime uygun doğaya ve çevreye uyumlu nitelikteki ilaç ve sıvı gübrelerle üreticilerin hizmetinde olmaya devam edeceklerini ifade ederken, “Artan yakıt maliyetleri, enerji maliyetleri nedeniyle hem belediyemizin hem de yerel üreticimizin üretimine bir nebze katkı sağlamayı amaçlayarak zirai ilaçlamayı dron ile gerçekleştirmeyi planladık. Zeytin bahçelerinde, mandalina bahçelerinde, her türlü bitkisel üretim yapılan tarlada kendi dron operatörlerimizle beraber bu ilaçlamaları gerçekleştireceğiz.” dedi.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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