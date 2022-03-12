Bodrum Belediyesi'nden Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede hafta boyunca süren etkinliklere imza attı.

4 -11 Mart tarihleri arasında düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mor Cepken Şöleni ile başlayan program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen, kadına uygulanan şiddet temalı “Kurdela Ya Da Artı Sonsuz” tiyatro oyunuyla devam etti.

8 Mart günü Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışmaları Anılarla Bodrum Sohbetleri Çalışma Grubu’nun “Geçmişten Günümüze Bodrum’da Kadın ve Yaşam” fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Aynı gün, Bodrum Belediyesi ve paydaşları tarafından Bodrum’a eşitlikçi kent niteliği kazandırmak amacıyla, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında hazırlanmakta olan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Siyasette Hayatta Kadınların Yolculuğu Söyleşisi

9 Mart günü Herodot Kültür Merkezi’nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları resim sergisinin açılışıyla başlayan program “Siyasette Hayatta Kadınların Yolculuğu Söyleşisi” ile devam etti. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşide Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, Girişimci Ahu Yurtoğlu, Akademisyen Doç. Dr. Esra Sağlık, Şef Pelin Dumanlı ve Sporcu Yeliz Yılmaz, alanlarında kadınların karşılaştığı sorunlar ile ilgili bilgiler verdi.

Kadın sorunlarının yıllardır konuşulduğunu ifade ederek sözlerine başlayan İmren Aykut, İstanbul sözleşmesinin önemine de değindi. Ayrıca Aykut, 8 Mart’ta yapılan tüm etkinlik ve faaliyetlerin kadınların lehine bir getirisi olması gerektiğini söyleyerek diğer tarihe de ışık tutan bilgiler verdi. Bir Atatürk hayranı olan Eski Bakan İmren Aykut, Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarından bahsederek Atatürk’ün zekâ, adalet duygusu, insanlık vasıflarının önemli derecede yüksek olan bir lider olduğunu ifade etti.

CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, davetleri dolayısıyla Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederek siyasete giriş sürecinden bahsetti. Eşit bir dünyada, adaletli bir ülkede yaşamak istediğinin altını çizen Kaçan, bu doğrultuda mücadele etmek için siyasi hayatın içinde olduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise Bodrum Belediyesi olarak kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsederek bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ayrıca Yurt, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendileri için çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek bu bağlamda önemli adımlar attıklarını da belirtti.

Feminizmin öncüleri arasında yer alan Gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, 8 Mart’ın Birleşmiş Milletler tarafından neden Kadınlar Günü kabul edildiğini anlatarak İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar için önemli bir referans metin olduğunun altını çizdi.

Girişimci Ahu Yurtoğlu maden mühendisi olduğundan ve maden mühendisliği yaparken sadece kadın olduğu için yaşamış olduğu zorluklardan bahsetti. Yurtoğlu, girişimcilik hayatına nasıl adım attığını da anlattı.

Akademisyen Doç. Dr. Esra Sağlık, kadının akademi hayatındaki yerinden bahsederek kadınların isterse her şeyi başarabileceklerinin altını çizdi.

Şef Pelin Dumanlı ise kendi alanındaki erkek egemen hayattan söz ederek bu durumda kadınların iş hayatına eksi adımla başladığını fakat asla pes etmediğini ve başarıya ulaştığını söyledi. Dumanlı ayrıca kendi kitabı olan “Sakatat” kitabını hazırlama sürecindeki serüvene de değindi.

Sporcu Yeliz Yılmaz eşitsizliğin spor hayatında da mevcut olduğunu ifade ederek kadınların bu alanda daha başarılı olmasına rağmen erkeklerin daha başarılıymış gibi yansıtılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çocuklarımızı iyi tanımamız gerektiğini ve neye yatkınlığı olduğunu tespit etmemiz gerektiğini de söyleyen Yılmaz, onları doğru yönlendirmenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Dünya Emekçi Kadınlar günü program kapsamında, 10 Mart günü de Nurol Kültür Merkezi’nde Berna Laçin’in “Hayal Satıcısı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan ile Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’un da katıldığı oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikler Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin de katıldığı Neveser Kadın Topluluğu’nun konseri ile son buldu. Konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.