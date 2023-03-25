Bodrum Belediyesi’nden fidan dikim etkinliği: Zeytin fidanları toprakla buluştu

Bodrum Belediyesi, “21-26 Mart Orman Haftası” kapsamında öğrencilerin katılımıyla Fidan Dikim Etkinliği düzenledi.

Umurça Mahallesi Sağlık Şehitleri Parkı alanında gerçekleşen Fidan Dikim Etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile ilgili birim müdürleri, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu ile Hüseyin Boyacı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Belediye Kültür AŞ tarafından organize edilen etkinlikte 80 adet zeytin fidanı toprakla buluştu.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz öğrencilere ağaç sevgisini ve ormanın önemini anlatırken şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda Bodrum’da biliyorsunuz büyük yangınlar oldu. O günden itibaren daha önce yaptığımız çevreci yaklaşımlara daha fazla emek vererek, ağacı ve yeşili koruyarak bizden sonraki sizlere ve sizden sonrakilere bırakmak için böyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Orman Haftası kapsamında öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 80 adet zeytin fidanını dikeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu ağaçların burada sonsuza dek yaşaması için elimizden geleni hep beraber yapacağız. Orman Haftası gibi önemli bir haftada çevreci, yeşili koruyan, doğaya, insana saygısı olan sizin gibi gençleri görmekten mutluyuz. Hepinize kolay gelsin”

Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın, öğrenciler ve birim müdürleri ile zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Bodrum Halk Süt ikram edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise menekşe ve çuha çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi.