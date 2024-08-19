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Bodrum Belediyesi'nden Gündoğan'da temizlik seferberliği

Bodrum Belediyesi'nden Gündoğan'da temizlik seferberliği
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Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Gündoğan Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 95 personel ve 12 araç ile kapsamlı olarak yapıldı.

Temizlik çalışmasına Gündoğan ve çevre mahallelerden sorumlu Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Farilya Mahalle Muhtarı Akın Yılankaya, Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem de katıldı. Gün boyu süren temizlik çalışmasında geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası nedeniyle temizlik etkinliğine katılamayan Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci evinde ziyaret edildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler ile Özel Kalem müdürlüklerine bağlı birimlerde görevli personellerin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme; konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İşletmelere “Geri Dönüşüm” Tebliği

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri ise Gündoğan genelinde işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ gerçekleştirirken toplama alanları ile ilgili yenileme çalışmaları başlatıldı.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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