  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden gürültü denetimi

Bodrum Belediyesi'nden gürültü denetimi

Bodrum Belediyesi'nden gürültü denetimi
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki eğlence mekanlarına denetim gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültü kirliliği denetimleri yaptı. Yarımada genelinde, 157 işletme ekipler tarafından denetlendi.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yapılan denetimlerde 41 işletmede Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği MADDE 11-(1)’e göre Çevresel Gürültü ölçümü yapıldı. 13 işletmenin sınır değeri sağlamadığı tespit edilirken ilgili kanun maddelerince toplamda 3 Milyon 638 Bin 704 Lira idari para cezası uygulandı.

İlçe genelinde yaz sezonu boyunca eğlence mekanlarında gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimler sürdürülecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet: ''İsmailağa cemaati küçük kızlara büyü yaptırıyor'' Cübbeli Ahmet: ''İsmailağa cemaati küçük kızlara büyü yaptırıyor'' Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı TL mevduat faizleri değişti; işte en yüksek faizi veren banka TL mevduat faizleri değişti; işte en yüksek faizi veren banka Bir şirket daha iflas etti Bir şirket daha iflas etti ''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti ''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti Uzman isim açıkladı: Milyonlarca emekliye zam oranı belli oldu Uzman isim açıkladı: Milyonlarca emekliye zam oranı belli oldu Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı Kredi ve kredi kartları için yeni tedbirler yolda Kredi ve kredi kartları için yeni tedbirler yolda Cesedinin parçaları çöp konteynerlerinden çıkmıştı; 16'ya bölmüşler Cesedinin parçaları çöp konteynerlerinden çıkmıştı; 16'ya bölmüşler