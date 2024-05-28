Bodrum Belediyesi'nden gürültü denetimi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki eğlence mekanlarına denetim gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültü kirliliği denetimleri yaptı. Yarımada genelinde, 157 işletme ekipler tarafından denetlendi.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yapılan denetimlerde 41 işletmede Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği MADDE 11-(1)’e göre Çevresel Gürültü ölçümü yapıldı. 13 işletmenin sınır değeri sağlamadığı tespit edilirken ilgili kanun maddelerince toplamda 3 Milyon 638 Bin 704 Lira idari para cezası uygulandı.

İlçe genelinde yaz sezonu boyunca eğlence mekanlarında gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimler sürdürülecek.