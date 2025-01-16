  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden hafriyat kamyonlarına denetim

Bodrum Belediyesi'nden hafriyat kamyonlarına denetim

Bodrum Belediyesi'nden hafriyat kamyonlarına denetim
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat sezonuyla artan şikayetlere önlemler alıyor ve yolları kirleten hafriyat kamyonlarını denetliyor.

İnşaat sezonunda denetimlerini artıran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve yol temizliğini sağlamak amacıyla yolları kirletenlere yönelik yaptırımlar uyguluyor. Ekipler, inşaat sezonunun başladığı 1 Kasım’dan bu yana ilçe genelindeki denetim ve uygulamalarda, 253 firma ve şahsa 5 milyon 742 bin 882 Lira para cezası kesti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve yol temizliği için yapılan denetim ve uygulamalar konusunda şunları söyledi:

“Yerel yönetim olarak çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili sorumluluğumuzu yaptığımız sürekli denetimlerle yerine getiriyoruz. Kentimizi, doğamızı ve geleceğimizi korumak, bu güzel kenti gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için özveri ile çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum’un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız.” 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'den Öcalan'ın ardından şimdi de Kılıçdaroğlu açılımı MHP'den Öcalan'ın ardından şimdi de Kılıçdaroğlu açılımı ''Cinsel fantezi'' itirafı olay olmuştu... Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu ''Cinsel fantezi'' itirafı olay olmuştu... Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu Erdoğan'dan İstanbul'da 4 milyon kişinin yeni metro umuduna 6'ncı ret! Erdoğan'dan İstanbul'da 4 milyon kişinin yeni metro umuduna 6'ncı ret! Erdoğan ''silkeleyin'' demişti, İmamoğlu ile Bakan ''uzlaşma için'' uzlaştı! Erdoğan ''silkeleyin'' demişti, İmamoğlu ile Bakan ''uzlaşma için'' uzlaştı! Esra Ezmeci'nin kadın takipçisinin şikayeti de Ezmeci'nin yanıtı da olay oldu Esra Ezmeci'nin kadın takipçisinin şikayeti de Ezmeci'nin yanıtı da olay oldu Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Türkiye'nin zincirmarket devinin kapısına ''fahiş fiyat'' ve ''tarihi geçmiş ürün'' mührü! Türkiye'nin zincirmarket devinin kapısına ''fahiş fiyat'' ve ''tarihi geçmiş ürün'' mührü! Türkiye'nin sadece bir öğrencisi olan okulunda karne heyecanı Türkiye'nin sadece bir öğrencisi olan okulunda karne heyecanı Bir sokak köpeğinin yavru köpek için veterinerden yardım istediği anlar kamerada Bir sokak köpeğinin yavru köpek için veterinerden yardım istediği anlar kamerada Hollywood filmi değil gerçek: Özel Harekat'ın operasyonu olay oldu Hollywood filmi değil gerçek: Özel Harekat'ın operasyonu olay oldu
Tüm kamu ödemelerine yerli kart zorunluluğu getirildi Tüm kamu ödemelerine yerli kart zorunluluğu getirildi Al-Shabab'lı futbolcu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı! Al-Shabab'lı futbolcu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı! Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Genel seçimden Cumhurbaşkanlığı'na, Öcalan'dan ekonomiye... Son anket açıklandı! Genel seçimden Cumhurbaşkanlığı'na, Öcalan'dan ekonomiye... Son anket açıklandı! Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor! Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor! Bahçeli'nin Öcalan çağrısı anketinden Bahçeli'ye soğuk duş! Bahçeli'nin Öcalan çağrısı anketinden Bahçeli'ye soğuk duş! Zahide Yetiş'in programındaki cinsel içerikli görüntü rezaletinde ikinci perde Zahide Yetiş'in programındaki cinsel içerikli görüntü rezaletinde ikinci perde Müge Anlı'ya damga vuran yasak aşk: Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçmış... Müge Anlı'ya damga vuran yasak aşk: Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçmış... Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın Kombiyi kapatın, lambalarınızı söndürün! Elektrik ve doğalgaza dev gibi zam geliyor! Kombiyi kapatın, lambalarınızı söndürün! Elektrik ve doğalgaza dev gibi zam geliyor!