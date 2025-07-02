Bodrum Belediyesinden Kabotaj Bayramı’na Özel Ziyaretler

Belediye ekipleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan eski dalgıç ve süngercileri ziyaret etti.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halkla İlişkiler Bürosu’na bağlı Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Turgutreis, Akyarlar, Yalıkavak, Kumbahçe, Çiftlik ve Bodrum Merkez mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Bodrum’un denizcilik tarihine tanıklık etmiş isimlerle bir araya gelindi.

Ziyaretlerde, süngercilik mesleğinin geçmişteki çalışma koşulları, süngerin deniz altındaki yolculuğu ve bölge ekonomisine katkıları üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Eski süngerciler, mesleklerine dair deneyimlerini paylaşarak kültürel hafızaya ışık tuttu.

Denizciler, süngercilik ve dalgıçlık mesleklerinin Bodrum’un kültürel mirası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek bu mesleklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, süngerciliğin denize duyulan saygı ve dayanışma kültürüyle şekillendiği ve Bodrum’un toplumsal hafızasında özel bir yere sahip olduğu da ifade edildi.

Ziyaretler, denizcilik geçmişine tanıklık eden isimlerle belirli bir plan doğrultusunda yarımada genelinde sürdürülecek. Ziyaretler sonunda elde edilen bilgi ve anlatımlar, kültürel belgelendirme çalışmalarına kaynak oluşturacak.