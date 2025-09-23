  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi'nden kadınlara özel ücretsiz yoga kursları başlıyor

Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi destekleyen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan kadınlara özel ücretsiz yoga kurslarının ilk dönemi 30 Eylül itibariyle başlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Kendinle Buluş, Nefes Al, Güçlen!” sloganıyla hayata geçirilen kursların birinci dönemi 30 Eylül ile 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Salı ve perşembe günleri yapılacak olan kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde dört farklı grup halinde gerçekleştirilecek. Her biri 10 kişilik gruplardan oluşan, iki aylık periyotlarla düzenlenen ve her dönem yeni katılımcılara açık olan yoga kursları, ücretsiz olarak verilecek ve kontenjanla sınırlı olacak.

Ders saatleri şu şekilde planlandı:

1. Grup: 09:30 – 10:30

2. Grup: 11:00 – 12:00

3. Grup: 13:30 – 14:30

4. Grup: 15:00 – 16:00

Kurslara katılmak isteyenler, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 00 48 numaralı hattını arayarak ya da www.bodrum.bel.tr adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilir. Online başvuru yapmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilir.

Yoga Kursu Kayıt Formu: https://docs.google.com/forms/ d/1bYSglAJO_NF6UwWgSJwl5S_ sgoPrnMeTUEJ6wnpjCQ8/edit?ts= 68809ae1&pli=1

 

